Politico: страны Запада боятся перехода ресурсов Украины под контроль России

Союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над полезными ископаемыми, их переход под контроль России стал бы "катастрофой" для стран Запада. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

В материале говорится, что Киев действительно обладает запасами полезных ископаемых, самыми ценными из которых являются титан и уран.

Издание отмечает, что добыча ресурсов на Украине в рамках потенциальной сделки с Вашингтоном потребует вложений на миллиарды долларов и может занять десятки лет. По словам источников Politico, это далеко не соответствует срокам, на которые, скорее всего, рассчитывал президент США Дональд Трамп.