Российские спасатели разбирают завалы семиэтажной гостиницы в Мьянме

К трём с половиной тысячам приближается число погибших в результате землетрясения в Мьянме. Разбор завалов идёт круглосуточно, специалисты работают, несмотря на жару и продолжающиеся афтершоки.

Там, где это возможно, используют спецтехнику. На особенно сложных участках сначала груды бетона и арматуры разбивают вручную. МЧС России доставило в Мьянму аэромобильный госпиталь, он позволяет проводить сложнейшие операции в полевых условиях.

Сейчас российские спасатели пытаются добраться до тел людей, которые находятся под завалами семиэтажной гостиницы в городе Мандалай. Наши специалисты делятся опытом с коллегами, подробно рассказывают о тактике ведения поисков. Особое внимание уделяют применению специального оборудования, сообщает "ТВ Центр".