Выросло число пострадавших от урагана в Хакасии

Число пострадавших в результате урагана в Хакасии увеличилось до 32 человек. Они обратились в медицинские организации с травмами различной степени. Пятеро госпитализированы.

Из-за непогоды в регионе введён режим ЧС. На помощь в ликвидации природных пожаров в республику прибыли аэромобильные группы спасателей из соседних Тувы и Кузбасса. Удалось потушить более 30 очагов возгорания.

В Иркутской области пламя перекинулось на жилые строения, 17 частных домов сгорели. Кроме того, в результате разгула стихии сорваны кровли зданий, повалены десятки деревьев, повреждены автобусные остановки. Обесточенными остаются свыше 40 населённых пунктов.

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение и в Красноярском крае. В Минусинске без света остались более тысячи домов. На период ремонтных работ жителей эвакуируют в пункт временного размещения, сообщает "ТВ Центр".