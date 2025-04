Московский транспорт завоевал 83 престижные премии

В 2024 году московский транспорт получил 83 престижные премии, это стало рекордом, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Москва получила премии "Зелёная Евразия", Digital Leaders Award за билетную систему в номинации "Сервис года", Best for Life Design Award за веломаршрут "Зелёное кольцо" и Global Design iT Award за дизайн метропоезда "Москва-2024".

Сейчас город активно развивает транспортные связи с другими странами. В частности, идёт проработка совместных проектов с Кубой, включая запуск такси на базе популярных автомобилей "Москвич", выпускающихся в Москве.