Вонь, хаос и крысы размером с кошку: новая реальность Бирмингема

Квестом на выживание обернулась реальность для тысяч жителей Бирмингема. Из-за забастовки коммунальщиков британский мегаполис погряз в горах мусора. Тонны отходов, лежащие на улицах, стали привычным пейзажем. Неприглядную картину дополняют расплодившиеся крысы, которые достигли невероятных размеров и совсем не боятся людей.

Второй по величине британский город неумолимо погружается в хаос. Улицы зарастают мусором уже несколько недель - с тех пор, как коммунальные службы объявили забастовку. Повсюду следы жизнедеятельности грызунов. Им тут раздолье - столько еды лежит прямо на улицах. Животные чувствуют себя хозяевами, в отличие от людей и становятся всё наглее и агрессивнее. Некоторые жители даже боятся отпускать детей из дома.

Власти никак не могут договориться с бастующими. Пеняют на то, что денег нет. И так недавно объявляли банкротство, когда по решению суда пришлось выплачивать компенсации женщинам. Они пожаловались, что их зарплаты годами были ниже, чем у мужчин. А теперь профсоюз коммунальщиков требует не снижать зарплаты и не увольнять сотрудников. Обещает стоять до конца.

Десятки мусоровозов томятся на парковках вместо того, чтобы выходить на маршруты. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Предполагалось, что это позволит задействовать для уборки дополнительный персонал и больше машин. Но протестующие блокируют выезды с автобаз, не давая коллегам приступить к работе.

Люди пытаются решить проблему своими силами - нанимают частные компании для вывоза отходов. Цены, как водится, заоблачные, особенно на фоне такого ажиотажа. Оппозиционная консервативная партия предлагает созвать чрезвычайный правительственный комитет, который собирают только в экстренных случаях. А пока депутаты зарабатывают политические очки, жители с грустью констатируют, что к антисанитарии пора привыкать.

В последние годы это обычное дело. Перебои с уборкой мусора, особенно в праздники, забастовки, плохое состояние канализации часто приводят к нашествию клопов, крыс и других неприятных соседей. Конца и края этой эпопее не видно.