США захлестнули масштабные акции протеста. Людей на улицы вывели продемократические силы. Поводом стали пошлины на импортные товары, введённые на днях администрацией Дональда Трампа. Организаторы умело играют на страхах граждан, пугая разгоном инфляции и массовыми банкротствами. Припомнили нынешнему хозяину Белого дома и его отношение к незаконным мигрантам, а также приверженность к традиционным ценностям.

Демонстрации прошли во всех штатах. Причём, половина митингующих просто говорят штампами продемократической пропаганды, не сильно вдаваясь в суть происходящего. Называют Трампа предателем.

Ну, и какой же протест в США без жёлто-голубых флагов, размеры которых порой едва ли не больше звёздно-полосатых. Сразу можно опознать украинских беженцев, желающих покинуть приютившие их штаты досрочно, когда у Трампа дойдут до этого руки. По крайней мере, вице-президент Вэнс на такую вероятность активно намекал.

Но сейчас главная задача новой администрации - устоять под напором продолжающего сопротивляться глубинного государства. Его представители и выводят все эти хорошо организованные толпы на улицы. После ошеломительной победы Трампа на выборах они попритихли. Но теперь вой с болота, которое он так и не осушил, всё громче.

Потерпевшая поражение Камала Харрис и экс-президент Барак Обама стали главными двигателями протестов. Они прекрасно спелись ещё во время прошедшей избирательной гонки. Свои печенья для американского майдана они уже раздают в эфире продемократических СМИ.

Это не может не настораживать и Москву. Ведь только-только хотя бы возобновился прерванный на долгое время диалог между двумя странами.

"Когда протесты настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою схему цветных революций за рубежом, чтобы попытаться сделать такую же у себя дома?", - задаётся вопросом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В это же самое время на улицы вышли и европейцы, уровень жизни которых из-за бездумных действий властей серьёзно ухудшился. Вот, например, немцы, оставшиеся без дешёвого российского газа, лишившиеся тысяч производств и десятков тысяч рабочих мест. Представители страны, которая из-за политики открытых дверей захлебнулась в нелегальных мигрантах.

Германия, находящаяся в процессе глубокой деиндустриализации, готовится в сентябре провести масштабные военные учения. В них могут быть задействованы до 800 тысяч солдат НАТО. Отработают нападение России на Запад. Среди возможных манёвров - переброска войск альянса в страны Балтии и Польшу.