Собянин рассказал о развитии дорожной сети в Москве

Сто километров дорог построили и ввели в эксплуатацию в Москве в прошлом году. Как рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин, среди значимых объектов - транспортные развязки на пересечении МКАДа с Алтуфьевским шоссе и улицей Верхние Поля, продление южного направления московского скоростного диаметра, а также участок Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе от метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига.

Мэр сообщили и о развитии автобусного сообщения с другими городами. Сегодня пять московских автовокзалов обслуживают 171 маршрут.