В Москве из-за снегопада остановили аренду самокатов

Из-за сильного снегопада в Москве приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Владельцам личных малых средств мобильности рекомендовано отказаться от поездок в ближайшие дни.

Минувшей ночью в столичном регионе выпало более 40% месячной нормы осадков. На московские улицы и подмосковные шоссе вышла снегоуборочная техника.

По прогнозам синоптиков, снег, метель и порывистый ветер сохранятся до вечера 7 апреля. Предстоящей ночью в городе и окрестностях температура понизится до минус семи градусов.