Над Трампом нависла угроза импичмента

Американский конгрессмен-демократ Эл Грин решил отправить Дональда Трампа в отставку. Он заявил, что глава Белого дома не заслуживает своей должности и пообещал инициировать против него импичмент в течение 30 дней. По словам конгрессмена, Трампу нельзя доверить свободу и справедливость для американцев, пишет газета Hill.

Накануне в США прошли массовые протесты против политики Трампа. Их инициировали продемократические силы, среди организаторов был экс-президент Барак Обама.

Дональду Трампу во время его первого президентского срока дважды объявляли импичмент в Палате представителей, но оба раза он был оправдан сенаторами. Сейчас республиканцы, к которым принадлежит Трамп, имеют большинство в обеих палатах Конгресса, поэтому объявление импичмента президенту маловероятно.