ВСУ нанесли за сутки 7 ударов по российским энергообъектам

За прошедшие сутки ВСУ семь раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны.

В Крыму после удара дрона повреждена высоковольтная линия, в Брянской области атакованы три объекта "Россетей", в Ростовской области в результате атаки беспилотника отключилась ЛЭП. В Воронежской области нанесены удары по двум объектам "Газпрома".

В военном ведомстве отметили, что с 18 марта, то есть с момента объявления Владимиром Зеленским о соблюдении киевским режимом энергетического перемирия, ВСУ ни на один день не прекращали атак по российским энергообъектам.