В чём секрет успеха фильма "Белое солнце пустыни"

55 лет назад на экраны вышел фильм "Белое солнце пустыни". Тогда ещё никто не понимал, что это кино станет легендарным. Картина была едва ли не самой проблемной в истории отечественного кинематографа. Её никто не хотел снимать. На проект не было денег - группе даже не досталось операторского крана, его собрали из подручных материалов.

Сценарий переписывали много раз, с артистами всё время происходили неприятности, режиссёра считали профнепригодным. И всё же фильм состоялся, стал любимым миллионами и даже получил Государственную премию. Правда, уже в другой стране, 28 лет спустя после премьеры.

В том, что восток - дело тонкое, убедилась Юлия Богоманшина (смотрите видео).