История и современность московского района Соколиная Гора

Здесь любил охотиться царь Алексей Михайлович. Причём делал он это с привлечением хищных птиц - отсюда и название района. В советское время здесь начинались субботники, их впервые провели местные рабочие-железнодорожники.

Станция метро, расположенная в этом рйоне, долго время именовалась "Сталинской", а рядом с ней и по сей день один из самых старых столичных кинотеатров - "Родина". Всё это о районе Соколиная Гора. Как здесь хранят наследие, смотря в будущее, выяснила Наталья Бабкина (смотрите видео).