Синоптик рассказал, когда в Москве растают 15-сантиметровые сугробы

Сугробы в Москве растают только к 17–18 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его данным, снег в столичном регионе будет идти ещё сутки, снежный покров к вечеру понедельника подрастёт до 15 сантиметров.

В ночь на 6 апреля в Подмосковье выпало более 40% месячной нормы осадков. Предстоящей ночью в городе и окрестностях ожидается очень сильный снег, при этом температура понизится до минус семи градусов.

Из-за сильного снегопада в Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. Владельцам личных малых средств мобильности рекомендовано отказаться от поездок в начале следующей недели.