Папа римский появился на площади Святого Петра впервые после болезни

Папа римский Франциск появился на площади Святого Петра в Ватикане впервые после болезни, передает Vatican News.

Две недели назад Франциска выписали из больницы. Он вышел к верующим, которые собрались на площади перед госпиталем в Риме. Перед появлением папы толпа скандировала его имя.

88-летнего Франциска доставили в больницу 14 февраля. У него была диагностирована пневмония, врачи подключали его к кислороду, но не использовали ИВЛ. Папа находился в сознании и во время госпитализации даже записал небольшое аудиообращение к своей пастве.