Подразделения группировки войск "Север" освободили Басовку в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны.

Также за минувшие сутки авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по инфраструктуре украинского военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники.

За последние 24 часа силы ПВО России сбили управляемую авиабомбу JDAM и 100 беспилотников самолётного типа.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.