Дмитриев назвал дату нового раунда российско-американских переговоров

Новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью "Первому каналу".

Спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами назвал контакты России и США началом хорошего и уважительного диалога. Он также рассказал о большом количестве запросов на сотрудничество с Россией от американских компаний, работающих в энергетической сфере.

На этой неделе Дмитриев был в Вашингтоне, где встречался с представителями американского истеблишмента. Известно, что глава РФПИ летал в Вашингтон по поручению Владимира Путина. Там он говорил о восстановлению отношений России и США, речь шла об экономическом сотрудничестве и возобновлении прямого авиасообщения между странами.