Иран привёл армию в состояние повышенной готовности

По распоряжению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи армия страны приведена в состояние повышенной готовности. Это сделано из-за недавних угроз Дональда Трампа в адрес Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на некоего иранского чиновника.

Тегеран предупредил соседние страны о том, что любая поддержка США с их стороны при осуществлении американских атак на Иран будет воспринята как акт враждебности. Такие шаги чреваты серьёзными последствиями.

Неделей ранее Иран отказался от прямых переговоров с США по ядерной сделке, но выразил готовность вести диалог через Оман. 7 марта президент США сообщил, что направил Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Позже Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае отказа от ядерной сделки.