Мошенники стали использовать городские телефоны для обмана москвичей

Прокуратура Москвы рассказала о новой уловке телефонных аферистов. Мошенники звонят гражданам и сообщают, что в их городском телефонном номере меняется код с 499 на 495.

Затем под предлогом льготной установки нового оборудования, необходимого для нормальной работы телефонной линии, аферисты выманивают паспортные данные и просят произнести безобидную фразу: "Не возражаю против замены номера".

На следующий день гражданину звонят лжесотрудники службы безопасности банка и фейковые представители ФСБ. По известной уже схеме они просят помочь изобличить недобросовестных служащих кредитно-финансового учреждения.

В связи с участившимися звонками мошенников прокуратура Москвы рекомендует гражданам немедленно прекращать телефонный разговор, если им пытаются сообщить о замене кода городского номера или предлагают озвучить полученные в СМС-сообщениях коды от банков или с портала госуслуг.