Силы ПВО сбили за ночь 19 украинских дронов над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракты на объектах в российских регионах. ПВО сбила в течение минувшей ночи 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 13 украинских дронов уничтожено над акваторией Азовского моря. Над Брянской областью и Республикой Крым перехвачено по одному беспилотнику. Над Краснодарским краем ПВО сбила четыре украинских БПЛА.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, один из подавленных системой ПВО беспилотников упал на железнодорожную дорогу. В результате на участке между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко повреждено полотно и контактная сеть. Обошлось без пострадавших, на месте происшествия работает аварийная бригада РЖД.