Представлены новые герои спецоперации

Минобороны России представило новых героев СВО.

Ефрейтор Юрий Скрынников, обнаружив скопление сил и техники врага, с расчетом САУ открыл огонь. Заметив приближение к самоходке беспилотников ВСУ, Юрий сбил все дроны из стрелкового оружия и вместе с товарищами ликвидировал орудие противника, три опорника и до 50 боевиков.

Гвардии младший сержант Александр Плюснин засек группу диверсантов, которые направлялись к нашим позициям, и одним из первых вступил в бой. Плюснин вел прицельный огонь по радикалам и одновременно передавал минометчикам сведения о перемещении неприятеля. Враг, понеся большие потери, отступил.