Российский войска продолжают наносит удары по силам ВСУ, прибывающим в район Часова Яра, и срывают попытки вражеского контрнаступления на этом участке фронта. Танкисты группировки "Север" не дали неприятелю провести ротацию на харьковском направлении, точечными выстрелами ликвидировав пулеметные расчеты боевиков. Подразделения группировки "Восток" постепенно продвигаются к границе Днепропетровской области со стороны Веселого.

Между тем Минобороны сообщает подробности освобождения группировкой Центр села Успеновка в ДНР. Штурмовики мотострелков подходили к вражеским позициям тройками. При поддержке артиллерии и беспилотной авиации зачищали блиндажи и другие укрепления противника. Уничтожено большое количество техники неонацистов, в том числе западного производства. Сбито множество различных дронов - среди них "Мавик" и "Баба-Яга". Слаженные и профессиональные действия наших подразделений позволили оперативно выбить боевиков из Успеновки.

На южнодонецком направлении экипажи танков Т-80 группировки "Восток" обеспечили огневую поддержку мотострелкам. Со снайперской точностью они уничтожили вражеские орудия. Стреляли как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Корректировку вели с помощью беспилотников. Т-80 могут поражать опорники, технику и живую силу противника на расстоянии более 5 километров. Для защиты от вражеских дронов экипажи используют обвесы, которые не влияют на мобильность и маневренность танков.

В курском приграничье тактическая авиагруппа в составе вертолетов Ка-52М, Ми-28 НМ и Ми-8 ПСГ уничтожила блиндажи с пехотой и технику противника. Удар по заданным координатам нанесли ракетами. К месту атаки и во время возвращения на аэродром вылета "Аллигатора" и "Ночного охотника" прикрывал экипаж вертолета Ми-8.