Овечкин побил рекорд Гретцки и стал лучшим бомбардиром НХЛ

Александр Овечкин превзошёл достижение канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим бомбардиром за всю историю НХЛ. В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" Овечкин забил во втором периоде и довёл счет своих шайб в карьере до 895, сообщает МАТЧ ТВ.

Двумя днями ранее Александр Овечкин, играющий за клуб "Вашингтон", повторил рекорд знаменитого канадца Уэйна Гретцки по числу забитых голов.

После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил назвать именем Александра Овечкина сквер, стадион и улицу в Москве. Соответствующее обращение он направил мэру столицы Сергею Собянину.