The Sunday Times: российские средства слежения, в том числе на суперъяхтах, угрожают безопасности Британии

Российские средства слежения, в том числе на суперъяхтах, угрожают безопасности Британии. Об этом в понедельник, 7 апреля, пишет The Sunday Times.

По информации издания, яхты российских миллиардеров якобы следят за подлодками ВМС Великобритании. Об этом, по словам журналистов, говорят обнаруженные у берегов страны датчики, которые могли собирать развединформацию о перемещении субмарин.

"На некоторых из этих судов есть бассейны, которые можно скрытно использовать для размещения и извлечения глубоководного разведывательного и водолазного оборудования", – рассказали изданию три высокопоставленных военных чиновника.