The Guardian: россиянин побил рекорд, который, как считалось, никогда не будет побит

Россиянин побил рекорд, который, как считалось, никогда не будет побит. Об этом в среду, 7 апреля, пишет The Guardian.

Как западные СМИ отреагировали на рекорд Александра Овечкина:

- The New York Post: Теперь "Великая восьмёрка" является величайшим бомбардиром;

- The Washington Post: Капитан "Вашингтон Кэпиталз", чьё имя уже выгравировано в книге рекордов в воскресенье вписал своё имя на вершину самого знаменитого списка НХЛ;

- CNN: Это был "гол в большинстве", что вполне уместно — никто в истории НХЛ не забивал больше "голов в большинстве", чем русский ас;

- The Athletic: Суперзвезда "Вашингтон Кэпиталз", сочетающий в себе непостижимое мастерство, необыкновенное постоянство и безудержную радость, побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру;

- AP News: Алекс Овечкин стал величайшим бомбардиром в истории НХЛ благодаря невиданному ранее сочетанию точного броска, стабильности на протяжении двух десятилетий и выдающейся выносливости, которая позволила ему оставаться на льду достаточно долго, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.