Не менее 15 человек стали жертвами масштабных наводнений на юго-западе США. Проливные дожди обрушились на штаты Техас, Оклахома, Миссури, Огайо, Индиана, Арканзас, Кентукки, Теннесси Алабама. Реки вышли из берегов и затопили поля, дороги и населенные пункты.

Ведется эвакуация. Коммунальные службы стараются отключить в пострадавших районах электричество и газ. Однако некоторые жители предпочитают остаться в своих в домах в надежде на то, что большая вода скоро отступит.

Метеорологи предупреждают: в 12 южных и центральных штатах существует угроза штормов и торнадо.