Зима бушует в Центральной России. Резкое похолодание и мощные снегопады - сразу в нескольких регионах.

В Нижнем Новгороде метель, о которой предупреждали заранее, застала врасплох автомобилистов. На дорогах множество ДТП, некоторые водители уже сменили резину на летнюю. Впрочем, лыжникам такие перемены - только в радость.

Зябко и во Владимире. В регионе до среды обещают более 10 сантиметров снега. На дорогах круглосуточно работает коммунальная техника, дворники расчищают остановки общественного транспорта, тротуары и лестницы.

Сильный снегопад накрыл и столицу. Осадки не прекратятся до вторника, синоптики прогнозируют сугробы высотой до 15 сантиметров. Такой аномалии в Москве не было 27 лет. Температура вернется к норме лишь к середине апреля.