Белорусская таможня пресекла ввоз в Россию крупной партии взрывчатки

Таможня Беларуси пресекла ввоз в Россию крупнейшую в истории страны партию взрывчатки.

Провести опасный груз весом 580 килограммов из Польши пытался 41-летний водитель. На пункте пропуска "Брест" сотрудники таможни направили автомобиль, вызвавший у них подозрение, на сканирование. Выяснилось, что обнаруженное вещество - мощная взрывчатка иностранного производства. Ее пытались скрыть под листами ДСП, а внутренние края кузова обработали, чтобы служебные собаки не могли среагировать.

Возбуждено уголовное дело. Водитель задержан, ему грозит до десяти лет лишения свободы.