"Болела вся Америка": Посольство России в США поздравило Овечкина

Российские дипломаты в США испытывают чувство гордости за Александра Овечкина в его борьбе с казавшимся вечным рекордом Уэйна Гретцки. Нападающий "Вашингтона" в воскресенье забросил 895‑ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как отмечается в комментарии посольства России в США, в последние недели буквально вся Америка болела за покорение прежнего рекорда. Матчи с участием россиянина проходили при переполненных трибунах, на играх присутствовали американские официальные лица. Сотрудники российских дипведомств также посещали матчи столичной команды "Кэпиталз".

В посольстве отметили, что российские дипломаты могли воочию убедиться в искреннем уважении американцев к Александру Овечкину и в его лице ко всему российскому хоккею. Подчеркивается, что таким и должен быть спорт — вне границ и политики. На фоне подлинного праздника спорта абсурдно выглядит запрет на аккредитацию российских журналистов на матчах НХЛ, он должен быть незамедлительно устранен, сказано в комментарии.

Александр Овечкин превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки (894) и стал лучшим бомбардиром за всю историю НХЛ. В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" российский нападающий "Вашингтона" забил во втором периоде и довел счет своих шайб в карьере до 895.