Аферисты придумали новую схему обмана с QR-кодом

Мошенники для обмана россиян и кражи их персональных данных и денег используют новую схемы с QR-кодами. Теперь ссылки ведут в якобы домовые чаты, на фейковые сайты госресурсов или на страницы для перевода денег будто бы на различные коммунальные нужды и для оплаты штрафов. Также аферисты предлагают с их помощью оплатить товар, передает ТАСС.

"Аферисты для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных и денег могут использовать поддельные QR-коды, в которых может быть интегрирована любая мошенническая информация", - рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах с мошенническими QR-кодами, мошенники распространяли поддельные квитанции и фиктивные платежные документы за услуги ЖКХ.

Среди новых уловок мошенников — наклейки с липовым QR-кодом, размещаемые на самокатах. Аферисты переводят пользователя на фишинговую страницу, где требуется указать личные данные, в том числе реквизиты платежных инструментов.