Слова сына-фрика Елены Яковлевой возмутили артистку Ангарскую

Денис Шальных, единственный наследник актрисы Елены Яковлевой, стал гостем программы "Звезды сошлись". 32-летний сын знаменитой артистки признался, что в разное время по-разному относился к родству с такой известной актрисой.

"Поначалу бесили сравнения с матерью. Сейчас старше стал, не реагирую. То, что я делаю в жизни, — работаю, хожу в зал, сижу с котами", - сообщил Денис.

Шальных рассказал о своей жизни. Так, он признался, что никогда не делал к жизни крупных покупок типа недвижимости или автомобиля. Денис живет отдельно от родителей, в квартире, которая досталась ему в наследство от бабушки.

"Я ни в чем не нуждаюсь. Всё, что мне нужно, — это обеспечивать себя, платить за квартиру и покупать корм четырем котам. Планирую расширяться только в плане качества мышечной массы. Жениться пока не хочу", - рассказал наследник Яковлевой, которого за глаза называют фриком за обилие татуировок на теле, в том числе и на лице.

Слова Дениса не оставили равнодушной актрису Надежду Ангарскую. Она дала понять, что ее судьба не так благополучно развивалась.

"Я приехала из Якутии и мне нужно было работать и заработать что-то. Я жила в съемной квартире. Да я до сих пор живу в съемной квартире... Я гастролирую, у меня по десять спектаклей, у меня есть еще корпоративчики. Куда зовут, мы везде идем. А мы просто: и четыре кота. Ты меня убил, конечно. Вот в чем разница", - припечатала сына Яковлевой Ангарская.

Тут на сторону Дениса встала известная писательница Дарья Донцова. Она отметила, что самое главное, что Денис выбрал профессию по душе, развивается в ней и доволен собой.