Ведущая Дана Борисова годами не общается с сестрой

Дана Борисова пришла в студию программы "Звезды сошлись" с дочкой Полиной Аксеновой. Телеведущая рассказала, что у нее есть младшая сестра Ксения, которую родители всегда очень опекали. Они даже купили ей квартиру. В то время как Дана зарабатывала на свои личные квадратные метры сама.

"Родители считали, что она младшая и ей надо помогать. Честно говоря, было обидно", - призналась Борисова.

Самое интересное, что, по словам ведущей, в какой-то момент Ксения разорвала всякие связи с родственниками и прекратила с ними общение. Что стало причиной такого решения, Дана не знает. Она сообщила, что с Ксенией не общается много лет. Эти слова подтвердила и дочь Борисовой Полина. Она отметила, что тетя заблокировала всю родню и ни с кем не хочет общаться.

А еще Борисова рассказала, что всю жизнь отправляла матери деньги, но лишь недавно узнала, что та пересылала их младшей дочери. Дана сообщила, что Ксения не замужем. Одно время она работала бортпроводницей, а потом училась на психолога, "чтобы со своими проблемами разобраться".

"Не приспособленная к жизни, инфантильная, на всех обиженная", - констатировала Дана Борисова.