Обрушившийся на Москву циклон сфотографировали из космоса

Зима вернулась в столицу. Так подписали в госкорпорации "Роскосмос" снимок накрывшего Москву циклона, который принес с собой снегопады и метели.

Как сказано в комментарии к снимку, опубликованному в Telegram госкорпорации, циклон "Зион" сфотографировали спутники "Электро-Л" и "Арктика-М". Синоптики, в свою очередь, отмечают, что сугробы в середине весны - явление необычное. По климатическим нормам к 5 - 6 апреля снег должен полностью растаять. А в нынешнем покров сошел на месяц раньше срока, а затем зима неожиданно вернулась. Температура в столице на 5 - 8 градусов холоднее климатической нормы

По прогнозам метеорологов, снежных зарядов можно ожидать вплоть до 13 апреля. С понедельника до среды днем около ноля, по ночам до -7. К середине недели ночные заморозки окрепнут до -9 градусов, но днем будет +4…+6. А 12 и 13 апреля, в выходные, Москву и область накроет новый снегопад.

Но надежда на тепло не уходит. Предпасхальная неделя, начиная с 14 апреля, будет уже теплее. Некоторые специалисты обещают, что к 18 апреля, накануне Пасхи, в Москве потеплеет до +20 градусов.