Отрезавший живот в подпольных условиях сын Сафронова: "С кровавым мешочком приехал домой"

Лука Затравкин известен не только тем, что является сыном художника Никаса Сафронова. Он талантливый пианист и весьма заметный человек. Не секрет, что о своем лишнем весе Лука часто и откровенно говорит с журналистами. Так, в программе "Основано на реальных событиях" Затравкин рассказал, что ради признания отца даже решил сбросить вес кардинально: лег под нож хирурга в подпольных условиях.

"Подпольно, на двухкомнатной квартире, мне была совершена абдоминопластика, где у меня отрезали восемь килограммов живота. После чего меня шили ниткой и на следующий день предложили поехать немедленно домой, ведь квартиру уже новые владельцы пришли снимать. Я с кровавым мешочком приехал домой", - сообщил Лука.

Сам Никас Сафронов поддерживает сына как может. Он рассказал, что причиной набора веса Луки в одно время стал стресс из-за болезни матери. Сейчас, по словам художника, наследник избавился от лишних килограммов, но все равно остается "крепким парнем".