Росгвардейцы уничтожили склад ГСМ и технику ВСУ в Запорожье

Сотрудники Росгвардии ликвидировали склад и технику ВСУ в Запорожской области. Росгвардейцы использовали беспилотный летательный аппарат.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, позиции и технику скрывающихся в лесополосе украинских боевиков выявили во время воздушной разведки сотрудники подразделения полиции специального назначения Росгвардии. Цель была уничтожена с помощью беспилотника.

Ударом по позициям противника ликвидирован склад ВСУ с горюче-смазочными материалами. Также уничтожены ретранслятор и антенна интернет-связи Starlink, источники полевого электропитания.