Зима вернулась в Центральную Россию - со снегопадами и серьезными проблемами. Вот уже вторые сутки подряд на автомагистралях пробки и аварии. Виноваты, конечно, и сами водители. Многие поспешили "переобуться". Вот кадры из Нижегородской области. Автомобилист выехал на летней резине, слишком быстро разогнался, вылетел на обочину и перевернулся. К счастью, никто не пострадал.

А в другой аварии людям уже понадобилась помощь медиков. Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы. Несколько человек госпитализированы с разными травмами. Или вот еще авария на Кутузовском проспекте. "Газель" врезалась в подземный переход. Только чудом обошлось без жертв и пострадавших. Машина также была на летней резине, а водитель не учел сложные погодные условия.

В столице введен предпоследний желтый уровень погодной опасности. Снег идет без перерыва. В некоторых районах Подмосковья высота сугробов достигла двадцати пяти сантиметров.

С позднего вечера в столице идет мелкий снег. Правда, он довольно быстро тает, поэтому ситуация на дорогах и тротуарах остается относительно стабильной. Да и московские коммунальщики оперативно расчищают улицы. Впрочем, к вечеру погода может ухудшиться, а значит, работы у столичных служб только прибавится.

На борьбу со стихией вышли колонны спецтехники. Одни задействованы на крупных автомагистралях, другие - на небольших улицах. Все работают в режиме нон-стоп. Круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Главный виновник такого снежного сюрприза в апреле - циклон Зион. Он будет хозяйничать в центральной России как минимум до середины недели. Впрочем, люди не отчаиваются. Говорят, что зима свое еще не взяла, поэтому и вернулась. А во второй половине апреля синоптики обещают уже до плюс 25.