Трамп сравнил пошлины с невкусным лекарством

Неизвестно, что будет с мировыми рынками, но США станут сильнее. Так прокомментировал Дональд Трамп обвал на мировых, прежде всего - азиатских, биржах.

По словам американского президента, введенные им пошлины на импорт подобны неприятному, но необходимому лекарству.

Со 2 апреля повышенные тарифы действуют в отношении более полусотни стран, среди которых - ключевые союзники Вашингтона, например, Канада, Великобритания, Европейский Союз и Япония, а также Китай. По словам американского президента, именно Пекин и Брюссель много лет грабили экономику США за счет неравных условий импорта.

На этой неделе о введении ответных пошлин на сумму до 28 миллиардов долларов вслед за Китаем и Канадой может объявить Евросоюз. Для которого США являются главным торговым партнером. Однако в Еврокомиссии еще питают надежды на успех переговоров.