Жертвами израильских обстрелов в секторе Газа за сутки стали около 50 палестинцев

Армия Израиля нанесла новые удары по территории Палестины и соседних государств. Информация об атаке по Сирии пока неофициальная. А вот в Ливане целями для авиации и беспилотников стали дома для беженцев и ехавший по дороге автомобиль. Есть погибшие и пострадавшие.

В секторе Газа за сутки жертвами израильских обстрелов стали около полусотни палестинцев. Удары нанесены по зданию больницы в Дейр-эль-Балахе, а также по палатке с журналистами и жилым домам в Хан-Юнисе. Среди погибших есть дети и представители СМИ. Несколько человек находятся под завалами.

Кроме того, в ЦАХАЛ отчитались об уничтожении ракетных установок, при помощи которых бойцы ХАМАС накануне обстреляли израильский город Ашкелон. Несколько человек получили ранения.

Премьер Нетаньяху пообещал дать жесткий ответ. Сегодня он находится в Вашингтоне, где проведет переговоры с Дональдом Трампом.