Крупнейшая в мире плавучая рыбоконсервная база завершила путину с рекордными итогами

Крупнейшая в мире плавбаза возвращается после длительного рейса. Почти 10 месяцев рыбаки работали в Охотском море и районе Южных Курил. Добывали и сразу перерабатывали иваси, сельдь и минтай. Показатели производства - рекордные. Ударников труда встречают с оркестром, на причале - родственники.

Большую часть рейса рыбаки работали с сардиной иваси. Эта жирная и полезная рыба уже шестой год дает хорошие уловы. И, по прогнозам специалистов, ближайшие 12 лет такая тенденция сохранится.

Свежее сырье ежедневно на плавбазу поставляют четыре судна-рыбодобытчика. Объемы производства в эту путину доходили до 280 тонн рыбы в сутки.

"Прежде всего связанно со сплоченным экипажем. В основном у нас люди, которые ходят в рейс уже во второй и в третий раз. Эта преемственность позволяет выходить на такие показатели", - отметил Александр Ефремов, управляющий группой рыбопромышленных компаний.

Производство на плавучем заводе во время промысла почти не останавливается. 450 человек работают в две смены по 12 часов. Сортируют, моют, разделывают и закатывают в рыбу в банки.

После иваси началась добыча сельди и минтая. Всего за 10 месяцев рейса переработали 73 тысячи тонн рыбы. И если бы не погодные условия, показатели могли быть еще выше.

Готовая продукция в трюмах долго не задерживается. Ее сразу перегружают на транспортное судно и доставляют потребителям. Всего произвели 65 миллионов банок консервов. Ну а последнюю партию доставил экипаж плавбазы.

На причале она простоит недолго. Добыча иваси продолжается. И уже через полтора месяца экипаж вновь отправится в рыбную экспедицию.