Грузовик въехал в подземный переход у метро "Парк Победы" в Москве

Грузовик въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте в Москве. Переход также является входом на станцию метро "Парк Победы".

Как передает агентство ТАСС, автомобиль "Газель" направлялся в сторону области, двигаясь по Кутузовскому проспекту. Оперативные службы сообщили, что грузовик ехал из Башкирии. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Вход на станцию столичного метро "Парк Победы" из-за ДТП заблокирован. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия. О пострадавших не сообщается.