Овечкин - лучший снайпер регулярных чемпионатов НХЛ. Как это было

Победный бросок по воротам. И прыжок на лед. В этот момент матч между "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Айлендерс" останавливают. Это новый снайперский рекорд. Русский хоккеист – первый в мире.

Исторический бросок в повторе пересматривали, кажется, даже те, кто далек от хоккея. Американский комментатор чуть не посадил голос, выкрикивая имя "Великого Ови".

895 шайб за хоккейную карьеру. Теперь на одну больше, чем у канадского бомбардира Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин в НХЛ уже 20 лет. Девять раз становился лучшим снайпером сезона. В 2018 году привел команду к первому в истории клуба Кубку Стэнли. Но даже после этого перебить 894 шайбы самого Гретцки он считал невозможным. Но вот американский стадион скандирует русскую фамилию.

Поздравления звучат от звезд спорта и мировых знаменитостей. Но сильнее всех радуется, конечно, мама легендарного хоккеиста. Рекордный гол был посвящен ей и всем родным.

895-я шайба. Этот номер на Останкинской телебашне. А на улицах Москвы - форма с номером хоккеиста, чтобы всем было видно. Плакаты с лицом Александра Великого - на Урале и в Сибири. И тепло родного дома, кажется, он почувствовал.

А ведь ему не раз предлагали получить гражданство. Но он не поддался. Наоборот, после окончания карьеры планирует жить в России. Возможно, поэтому немецкая и британская пресса называют Овечкина "агентом Кремля" и "человеком Путина в США". Впрочем, болеющий за нашего Сашу глава ФБР Кэш Паттель, вероятно, с ними не согласен. После игры его заметили у раздевалки команды. Он захотел лично поздравить хоккеиста. Да и некогда сам Барак Обама говорил о том, что сотрудничество России и США приносит удивительные плоды.

Потенциал хоккейной дипломатии в своем первом разговоре затронули нынешний американский и российский лидеры. В нашем посольстве в США согласны: "Отрадно, что вся Америка болела за покорение казавшегося вечным прежнего рекорда. Матчи с его участием проходили при переполненных трибунах, где присутствовали также американские официальные лица. Таким и должен быть спорт - вне границ и политики".

После игры - объятия своей команды. А впереди - новые победы. Ведь карьеру Овечкин завершать пока не планирует.