Собянин рассказал, какие цифровые сервисы Москвы используют в других регионах

О московских цифровых сервисах, которые успешно используют в других регионах, рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, одним из важнейших проектов стала "Московская электронная школа". Платформу внедрили уже в пяти субъектах. В ближайшее время у ним присоединятся Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.

Столица делится и передовыми технологиями в медицине. Врачи из других городов получили доступ к специальным сервисам, которые при помощи искусственного интеллекта расшифровывают лучевые исследования.

Популярной стала и билетная система на базе карты "Тройка". Её используют почти три десятка регионов, в которых проживают 45 миллионов человек.