Торжественные службы проходят в понедельник в храмах Русской православной церкви. Верующие отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Он посвящен одному из главных евангельских событий: явлению Деве Марии архангела Гавриила, который принес ей благую весть о предстоящем рождении младенца Иисуса. И получил от нее добровольное согласие стать матерью для сына Божьего.

В эти минуты в Благовещенском соборе Московского Кремля литургию совершает патриарх Кирилл. По народной традиции, в этот день после праздничной службы в небо выпускают белых голубей.