Матвиенко отметила вклад Узбекистана в борьбу с фашизмом в годы ВОВ

В Ташкенте ветеранам Великой Отечественной, а также эвакуированным жителям блокадного Ленинграда вручили юбилейные медали к 80-летию Победы.

Торжественную церемонию провела спикер верхней палаты российского парламента. Валентина Матвиенко отметила вклад Узбекистана в борьбу с фашизмом. На фронт ушли более двух миллионов жителей республики, свыше 500 тысяч полегли на полях сражений.

Также председатель Совета Федерации подчеркнула, что в годы войны Узбекистан принял сотни тысяч человек, отправленных в эвакуацию.