Матвиенко отметила вклад Узбекистана в борьбу с фашизмом в годы ВОВ

В Ташкенте ветеранам Великой Отечественной, а также эвакуированным жителям блокадного Ленинграда вручили юбилейные медали к 80-летию Победы.
Торжественную церемонию провела спикер верхней палаты российского парламента. Валентина Матвиенко отметила вклад Узбекистана в борьбу с фашизмом. На фронт ушли более двух миллионов жителей республики, свыше 500 тысяч полегли на полях сражений.
Также председатель Совета Федерации подчеркнула, что в годы войны Узбекистан принял сотни тысяч человек, отправленных в эвакуацию.
"Среди них - дети-сироты, которым так спасли жизнь. Среди них - наши дорогие жители блокадного Ленинграда, дети блокадного Ленинграда. Именно в Узбекистан были перебазированы ведущие предприятия, учреждения культуры и науки, которые тоже работали все на фронт, это был тыл нашего фронта", - отметила Матвиенко.