Цена нефти Brent опустилась ниже $63 впервые за четыре года

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $63 за баррель. Это произошло впервые с 12 апреля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

Цена на нефть продолжает падать вместе с мировыми рынками после введенных Дональдом Трампом пошлин.

Помимо нефти, на торгах в понедельник подешевел биткоин — его стоимость опустилась ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября.

Президент США Дональд Трамп в начале апреля ввел пошлины на товары практически из всех стран мира. В списке — 185 государств и территорий. На большинство стран наложены тарифы в размере 10%. Максимальную ставку Трамп ввел в отношении Лесото и французской территории Сен-Пьер и Микелон (50%). На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%. При этом России и Беларуси в списке стран нет. Тарифами обложили даже Украину и необитаемые острова Херд и Макдональд.