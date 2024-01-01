Певец Элтон Джон пожаловался на слепоту

В сентябре 2024 года стало известно, что Элтон Джон подхватил инфекцию, которая самым негативным образом отразилась на его здоровье - певец практически потерял зрение, ослепнув на один глаз. В свежем интервью легендарный артист пожаловался, что из-за ухудшения зрения не может смотреть, как его сыновья, 14-летний Закари и 12-летний Элайджа занимаются спортом.

"Я не могу читать. Я не могу видеть, как мои мальчики играют в регби и футбол, и это жуткий стресс", - признался Элтон Джон The Times.

Однако прославленный исполнитель не унывает. Он отметил, что надежду ему дают его "замечательная семья" и наличие зрения в левом глазе (хотя оно тоже оставляет желать лучшего).

Отметим, что в последнее время здоровье серьезно подводит Элтона Джона. Помимо инфекции, летом 2023 года артиста госпитализировали в Монако. Он упал в своем доме на Французской Ривьере. Тогда знаменитый музыкант получил легкие травмы.