Путин: Многие страны целенаправленно поощряют нацизм и русофобию

Многие страны пытаются исказить роль Советского Союза в Великой Победе. Эти государства целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, предпринимают попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин.

В то же время, сотни тысяч людей во всем мире по зову сердца принимают участие в масштабных шествиях "Бессмертного полка", работают над другими патриотическими проектами, отметил глава государства в приветствии участникам международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Текст опубликован на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что участники этих проектов искренне стремятся внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия, о героическом поколении победителей. Такая сплоченность, верность правде приобретают особое значение в наше непростое время, когда многие государства пытаются исказить роль нашей страны в Великой Победе, сказано в послании.