Сваха Сябитова сообщила о печальном конце отношений Лепса с невестой-внучкой

Говорят, летом сыграют свадьбу 62-летний Григорий Лепс и его 19-летняя избранница Аврора Киба, которую из-за внушительной разницы в возрасте с артистом называют в Сети невестой-внучкой. Певец планирует не только оформить отношения в ЗАГСе, но и обвенчаться с юной возлюбленной. А та меж тем собирается сменить несколько свадебных платьев во время торжества.

Вот только ведущая шоу "Давай поженимся!", сваха Роза Сябитова не уверена, что этот союз будет счастливым. По ее мнению, огромная разница в возрасте в конце концов станет камнем преткновения в отношениях Григория и Авроры.

"Девочка будет расти, интересы и предпочтения будут меняться. А певцу будет с каждым годом все сложнее удержать молодую невесту. За молодостью не угнаться, и придется каждый раз искать новые способы удержать, а это выматывает", - объяснила Сябитова.

При этом Роза уверена, что и Лепс и Киба преследуют свои цели в этих отношениях. И если тяга артиста к молодым привлекательным женщинам понятна, то мотивы его невесты-внучки, которая и так из весьма состоятельной семьи, не очень ясны. Но у Сябитовой все же есть догадка.

"Этой девушке может льстить внимание такого ловеласа. Для нее это хороший опыт познания мужчин сквозь призму отношений с Лепсом. Это хорошая школа жизни", - размышляет сваха в беседе с ОСН.