Торговым сетям напомнили о недопустимости повышения цен в преддверии Пасхи

Крупнейшим торговым сетям России напомнили о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца и другие товары в преддверии Пасхи. Предупреждение направила ретейлерам Федеральная антимонопольная служба.

Антимонопольное ведомство отметило в письме участникам рынка, что такие товары, как куриные яйца, кондитерские изделия и сливочное масло пользуются перед праздником Пасхи повышенным потребительским спросом. Служба предупреждает, что необходимо неукоснительно соблюдать требования антимонопольного законодательства.

Кроме того, ФАС России рекомендует торговым сетям снижать цены на товары для конечных потребителей в случае снижения отпускных цен поставщиками. Если же обнаружатся признаки недобросовестных действий, антимонопольное ведомство будет принимать меры.