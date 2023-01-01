Вдова Юдашкина рассказала о раке: "Паника в таких случаях совершенно не нужна"

Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года. Прославленный кутюрье боролся с онкологическим заболеванием. Интересно, что о его смертельно опасном недуге рассказал общественности певец Иосиф Кобзон. Который, в свою очередь, сражался с аналогичным заболеванием, причем совершенно этого не скрывал.

До последней минуты рядом с модельером находилась его супруга Марина. В свежем выпуске проекта "Наследники" вдова Юдашкина призналась, что не в первый раз столкнулась с печальным диагнозом. Оказывается, из-за этого недуга в свое время Марина потеряла дорогих и близких ей людей.

"Моя бабушка умерла у меня на руках от рака. Моя мама умерла от рака на моих руках. Поэтому когда в третий раз у меня подобное случилось, я попросила: „Господи, оставь уже мою семью в покое!“. Знаю, что паника в таких случаях совершенно не нужна, и она не приносит никаких результатов. Лучше ко всему относиться спокойно, так мы и делали. Единственное, что мы оба приняли решение не лечиться за границей, только в Москве. Благодаря именно нашим врачам он и прожил столько лет", - рассказала о раке Юдашкина.

Марина старалась сохранять спокойствие на публике и даже в день похорон любимого супруга. Она старалась не показывать своих чувств.

"Дала себе такую установку. У меня тут люди, многие прилетели из разных стран. Я думала: и что, я сейчас тут в истерике буду биться?! Для этого у меня есть мой дом, вот вернусь туда и поплачу", - сообщила вдова модельера.