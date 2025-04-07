ВС России продвинулись почти на 10 километров вглубь территории Сумской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее сообщалось об освобожденных населенных пунктах на территории Сумской области Украины. По данным Минобороны, российские войска 6 апреля освободили Басовку.

Как рассказал РИА Новости источник в группировке, украинские войска за время курской авантюры потеряла около полутора тысяч единиц натовской техники. Общая стоимость уничтоженных вооружений - около 2,7 миллиарда долларов.